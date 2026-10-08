Top.Mail.Ru
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 1
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 2
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 3
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 4
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 5
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 6
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 7
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 8
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 9
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 10
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 11
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 12
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 13
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 14
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 15
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 16
Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 1
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 2
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 3
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 4
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 5
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 6
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 7
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 8
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 9
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 10
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 11
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 12
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 13
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 14
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 15
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 16
  • Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747463
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 250 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х16х16
Вес, кг.
1

Описание товара Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт.

Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88071 включает в себя клинья (250 шт. в упаковке), облегчающие, совместно с зажимами Сибртех 88055 и 88073, укладку керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм на стены или на пол. Изделия пригодятся не только начинающему мастеру, но и профессионалу. Благодаря инструментам для укладки плитка не смещается и не проседает во время высыхания, швы получаются ровными и аккуратными, что гарантирует качественный результат.

Преимущества

  • Равномерное распределение клея — риск образования пустот минимален.
  • Долговечность — клинья из высококачественного пластика рассчитаны на многоразовое использование.
  • Надежная фиксация зажимов — клинья имеют ребристую поверхность.
  • Высокая скорость работы — изделия просты в использовании.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт.




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 250 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88071 включает в себя клинья (250 шт. в упаковке), облегчающие, совместно с зажимами Сибртех 88055 и 88073, укладку керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм на стены или на пол. Изделия пригодятся не только начинающему мастеру, но и профессионалу. Благодаря инструментам для укладки плитка не смещается и не проседает во время высыхания, швы получаются ровными и аккуратными, что гарантирует качественный результат.

Преимущества

  • Равномерное распределение клея — риск образования пустот минимален.
  • Долговечность — клинья из высококачественного пластика рассчитаны на многоразовое использование.
  • Надежная фиксация зажимов — клинья имеют ребристую поверхность.
  • Высокая скорость работы — изделия просты в использовании.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система выравнивания плитки СВП - клин СИБРТЕХ 88071, 250 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...