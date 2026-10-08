Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 747462
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 50 штЗажимы - 50 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
14х14х13
Вес, г.
290
Описание товара Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро
Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88070 включает в комплект все необходимое: зажимы и клинья (50/50 шт., упаковка — ведро) для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. Изделия предотвращают смещение плитки и гарантируют получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм.
Преимущества
- Качественный пластик — клинья для системы выравнивания плитки подходят для многоразового применения.
- Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья надежно фиксируются с зажимами для плитки.
- Высокая скорость работы — выравнивание плитки происходит гораздо быстрее по сравнению с методом, при котором СВП не применяется.
- Простота работы — СВП подходит не только для профессионалов, но и для начинающих мастеров.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитКлин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 50 шт, система выравнивания плитки (3387-5...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитКомплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Кольцо...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитМаяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88130, 20 шт. с клеевы...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитКлин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88123, XL...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитКлин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитЗамок магнитный для керамической плитки Matrix 917255, уп 4 шт.
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитМаяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевы...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитСистема выравнивания плитки СВП - зажим СИБРТЕХ 88073, 500 шт.
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитЗажим ЗУБР СВП, 1,0 мм, 500 шт, система выравнивания плитки (338...
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитКомплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКлин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 250 шт, система выравнивания плитки (3387-...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитЩипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3...
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 50 штЗажимы - 50 шт
Страна производитель
Россия
Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88070 включает в комплект все необходимое: зажимы и клинья (50/50 шт., упаковка — ведро) для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. Изделия предотвращают смещение плитки и гарантируют получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм.
Преимущества
- Качественный пластик — клинья для системы выравнивания плитки подходят для многоразового применения.
- Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья надежно фиксируются с зажимами для плитки.
- Высокая скорость работы — выравнивание плитки происходит гораздо быстрее по сравнению с методом, при котором СВП не применяется.
- Простота работы — СВП подходит не только для профессионалов, но и для начинающих мастеров.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро - данный товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Система выравнивания плитки (СВП) СИБРТЕХ 88070, комплект: зажимы, клинья (50/50 шт), упаковка ведро