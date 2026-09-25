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Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором купить с доставкой в Москве
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Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором

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Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 1
Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 2
Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 3
Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 4
Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 5
Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 6
Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 7
Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Посадочный диаметр ролика, мм
10
  • Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 1
  • Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 2
  • Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 3
  • Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 4
  • Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 5
  • Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 6
  • Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 7
  • Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747449
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Плиткорез-кусачки - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Посадочный диаметр ролика, мм
10
Угловой рез
Нет
Длина реза, мм
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х4
Вес, г.
240

Описание товара Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором

Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830 длиной 200 мм, с алюминиевым упором, поможет обрезать кромку плитки и придать ей нужную форму. Подходит для прямой и фигурной резки. Инструмент прост в использовании и не требует обслуживания. Пригодится во время проведения бытовых облицовочных работ.

Преимущества

  • Удобная эксплуатация — поворотный алюминиевый угловой упор обеспечивает полный контакт с плиткой вне зависимости от ее толщины.
  • Износостойкость — режущий элемент выполнен из твердого сплава ВК-8.
  • Высокое качество выполняемых работ — резец с оптимальным углом заточки не оставляет сколов и неровностей.
  • Комфортная работа — прорезиненные рукоятки с рельефным дизайном не выскальзывают из рук.
  • Компактность — плиткорез-кусачки длиной 200 мм весит 245 г и удобен для транспортировки.



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Отзывы о товаре Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Плиткорез-кусачки - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Посадочный диаметр ролика, мм
10
Угловой рез
Нет
Длина реза, мм
10
Страна производитель
Китай
Описание

Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830 длиной 200 мм, с алюминиевым упором, поможет обрезать кромку плитки и придать ей нужную форму. Подходит для прямой и фигурной резки. Инструмент прост в использовании и не требует обслуживания. Пригодится во время проведения бытовых облицовочных работ.

Преимущества

  • Удобная эксплуатация — поворотный алюминиевый угловой упор обеспечивает полный контакт с плиткой вне зависимости от ее толщины.
  • Износостойкость — режущий элемент выполнен из твердого сплава ВК-8.
  • Высокое качество выполняемых работ — резец с оптимальным углом заточки не оставляет сколов и неровностей.
  • Комфортная работа — прорезиненные рукоятки с рельефным дизайном не выскальзывают из рук.
  • Компактность — плиткорез-кусачки длиной 200 мм весит 245 г и удобен для транспортировки.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - по цене 400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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