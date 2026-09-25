Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором
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Характеристики
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Посадочный диаметр ролика, мм
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
В наличии
Код товара: 747449
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Плиткорез-кусачки - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Посадочный диаметр ролика, мм
10
Угловой рез
Нет
Длина реза, мм
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х4
Вес, г.
240
Описание товара Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором
Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830 длиной 200 мм, с алюминиевым упором, поможет обрезать кромку плитки и придать ей нужную форму. Подходит для прямой и фигурной резки. Инструмент прост в использовании и не требует обслуживания. Пригодится во время проведения бытовых облицовочных работ.
Преимущества
- Удобная эксплуатация — поворотный алюминиевый угловой упор обеспечивает полный контакт с плиткой вне зависимости от ее толщины.
- Износостойкость — режущий элемент выполнен из твердого сплава ВК-8.
- Высокое качество выполняемых работ — резец с оптимальным углом заточки не оставляет сколов и неровностей.
- Комфортная работа — прорезиненные рукоятки с рельефным дизайном не выскальзывают из рук.
- Компактность — плиткорез-кусачки длиной 200 мм весит 245 г и удобен для транспортировки.
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Бренд
Комплектация
Плиткорез-кусачки - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Посадочный диаметр ролика, мм
10
Угловой рез
Нет
Длина реза, мм
10
Страна производитель
Китай
Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830 длиной 200 мм, с алюминиевым упором, поможет обрезать кромку плитки и придать ей нужную форму. Подходит для прямой и фигурной резки. Инструмент прост в использовании и не требует обслуживания. Пригодится во время проведения бытовых облицовочных работ.
Преимущества
- Удобная эксплуатация — поворотный алюминиевый угловой упор обеспечивает полный контакт с плиткой вне зависимости от ее толщины.
- Износостойкость — режущий элемент выполнен из твердого сплава ВК-8.
- Высокое качество выполняемых работ — резец с оптимальным углом заточки не оставляет сколов и неровностей.
- Комфортная работа — прорезиненные рукоятки с рельефным дизайном не выскальзывают из рук.
- Компактность — плиткорез-кусачки длиной 200 мм весит 245 г и удобен для транспортировки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Плиткорез-кусачки МАТРИКС 87830, 200 мм, с алюминиевым упором - по цене 400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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