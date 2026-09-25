Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 747436
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
600 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Ролик режущий для плиткореза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
30
Описание товара Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN
Режущий ролик Denzel 87675 размером 22 x 6 x 6 мм, с подшипником, — сменный рабочий элемент для плиткореза. Быстро режет керамическую плитку и керамогранит, подшипник обеспечивает плавный ход. Пригодится во время выполнения отделочных работ.
Преимущества
- Долговечность — ролик из твердого сплава YG6 долго сохраняет рабочие свойства, покрытие из нитрида титана обеспечивает высокий ресурс работы.
- Аккуратная работа — Встроенные подшипники обеспечивают точный и плавный ход
- Удобная упаковка — режущий элемент поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитПлиткорез ручной Stayer 3303-33 черный/оранжевый
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитПлиткорез MTX 87613, 300 х 12 мм
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитПлиткорез MTX 87616, 350 х 12 мм
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитПлиткорез MTX 87619, 400 х 12 мм
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитПлиткорез Stayer Standard 3303-40
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитРучной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитРучной плиткорез Stayer 3303-50, 500 мм
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитПлиткорез ручной роликовый Sparta 876355, 500 х 8 мм
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитУсиленный разделитель плитки Kraftool 33250-1
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитПлиткорез ручной роликовый Sparta 876365, 600 х 8 мм
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитПлиткорез ручной Stayer 3305-40_z01 черный/оранжевый
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитМм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм
Режущий ролик Denzel 87675 размером 22 x 6 x 6 мм, с подшипником, — сменный рабочий элемент для плиткореза. Быстро режет керамическую плитку и керамогранит, подшипник обеспечивает плавный ход. Пригодится во время выполнения отделочных работ.
Преимущества
- Долговечность — ролик из твердого сплава YG6 долго сохраняет рабочие свойства, покрытие из нитрида титана обеспечивает высокий ресурс работы.
- Аккуратная работа — Встроенные подшипники обеспечивают точный и плавный ход
- Удобная упаковка — режущий элемент поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN - по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ролик режущий с подшипником для плиткореза DENZEL 87675, 22х6х6мм, TiN