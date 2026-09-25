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Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик купить с доставкой в Москве
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Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик

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Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик - фото 1
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик - фото 2
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик - фото 3
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик - фото 4
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Диаметр, мм
100
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик - фото 1
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик - фото 2
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик - фото 3
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик - фото 4
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747288
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
100
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х10х10
Вес, г.
550

Описание товара Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик

Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик



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Отзывы о товаре Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
100
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84964, 100х10х600мм, шестигранный хвостовик - купить по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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