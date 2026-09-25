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Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик купить с доставкой в Москве
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Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик

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Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик - фото 1
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик - фото 2
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик - фото 3
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик - фото 4
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик - фото 5
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Диаметр, мм
80
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик - фото 1
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик - фото 2
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик - фото 3
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик - фото 4
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик - фото 5
  • Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747287
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
80
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х8х8
Вес, г.
300

Описание товара Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик

Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик



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Отзывы о товаре Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
80
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84963, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик


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