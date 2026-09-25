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Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus купить с доставкой в Москве
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Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus

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Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus - фото 1
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus - фото 2
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus - фото 3
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus - фото 4
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для строительных смесей
Диаметр, мм
60
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus - фото 1
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus - фото 2
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus - фото 3
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus - фото 4
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747282
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для строительных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
60
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х6х6
Вес, г.
350

Описание товара Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus

Миксер Сибртех 84954 длиной 400 мм, с рабочей частью диаметром 60 мм, устанавливается на перфоратор с патроном под хвостовик SDS Plus и используется для приготовления песчано-гравийных смесей, а также штукатурок, шпатлевок и других строительных растворов. Спиралевидная рабочая часть перемешивает состав снизу вверх, позволяя получить однородную массу. Насадка используется в быту во время ремонта и на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочная стальная конструкция — рабочая часть приварена к стержню, поэтому насадка прослужит долго даже при высоких нагрузках.
  • Защита от разрушения — полимерное покрытие предохраняет оснастку от коррозии.
  • Быстрая подготовка к работе — хвостовик SDS Plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.



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Отзывы о товаре Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для строительных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
60
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Миксер Сибртех 84954 длиной 400 мм, с рабочей частью диаметром 60 мм, устанавливается на перфоратор с патроном под хвостовик SDS Plus и используется для приготовления песчано-гравийных смесей, а также штукатурок, шпатлевок и других строительных растворов. Спиралевидная рабочая часть перемешивает состав снизу вверх, позволяя получить однородную массу. Насадка используется в быту во время ремонта и на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочная стальная конструкция — рабочая часть приварена к стержню, поэтому насадка прослужит долго даже при высоких нагрузках.
  • Защита от разрушения — полимерное покрытие предохраняет оснастку от коррозии.
  • Быстрая подготовка к работе — хвостовик SDS Plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84954, 60х400мм, хвостовик SDS plus – стоимость товара 310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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