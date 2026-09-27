Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84951, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84951, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик
Миксер Сибртех 84951 длиной 400 мм, с рабочей частью диаметром 80 мм и шестигранным хвостовиком 9 мм, устанавливается на электроинструмент и используется для приготовления песчано-гравийных смесей, а также штукатурок, шпатлевок и других строительных растворов. Спиралевидная рабочая часть перемешивает состав снизу вверх, позволяя получить однородную массу. Насадка используется в быту во время ремонта и на строительной площадке.
Преимущества
- Прочная стальная конструкция — рабочая часть приварена к стержню, поэтому насадка прослужит долго даже при высоких нагрузках.
- Защита от разрушения — полимерное покрытие предохраняет оснастку от коррозии.
- Быстрая подготовка к работе — шестигранный хвостовик надежно фиксируется в трехкулачковом патроне инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитКруг шлифовальный абразивный по металлу Луга 180 x 6 x 22,23 365...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитСверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по тв...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитПолотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост.,...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x1.6 мм по металлу для УШМ (3...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитЗаклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитЗаклепки алюминиевые ЗУБР Профессионал 4.8 x 12 мм, 50 шт (31310...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704178, 25 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704179, 28 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70420, 28 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 705569, 12 x 260 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70565, 10 x 300mm, SDS PLUS
Миксер Сибртех 84951 длиной 400 мм, с рабочей частью диаметром 80 мм и шестигранным хвостовиком 9 мм, устанавливается на электроинструмент и используется для приготовления песчано-гравийных смесей, а также штукатурок, шпатлевок и других строительных растворов. Спиралевидная рабочая часть перемешивает состав снизу вверх, позволяя получить однородную массу. Насадка используется в быту во время ремонта и на строительной площадке.
Преимущества
- Прочная стальная конструкция — рабочая часть приварена к стержню, поэтому насадка прослужит долго даже при высоких нагрузках.
- Защита от разрушения — полимерное покрытие предохраняет оснастку от коррозии.
- Быстрая подготовка к работе — шестигранный хвостовик надежно фиксируется в трехкулачковом патроне инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84951, 80х9х400мм, шестигранный хвостовик