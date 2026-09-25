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Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь купить с доставкой в Москве
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Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь

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Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 1
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 2
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 3
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 4
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 5
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 6
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 7
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для легких растворов
Диаметр, мм
140
Длина, мм
590
Комплектация
Насадка для миксера - 1 шт
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 1
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 2
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 3
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 4
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 5
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 6
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 7
  • Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747277
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для легких растворов
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
140
Длина, мм
590
Комплектация
Насадка для миксера - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х15х15
Вес, кг.
1.25

Описание товара Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь

Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь



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Отзывы о товаре Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для легких растворов
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
140
Длина, мм
590
Комплектация
Насадка для миксера - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик резь - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 900 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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