Насадка для миксера СИБРТЕХ 848957, для тяжелых растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик рез
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для тяжелых растворов
Диаметр, мм
140
Длина, мм
590
Комплектация
Насадка для миксера - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747274
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Характеристики
Бренд
Назначение
для тяжелых растворов
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
140
Длина, мм
590
Комплектация
Насадка для миксера - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х16х16
Вес, кг.
1.25
Описание товара Насадка для миксера СИБРТЕХ 848957, для тяжелых растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик рез
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848957, для тяжелых растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик рез
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Бренд
Назначение
для тяжелых растворов
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
140
Длина, мм
590
Комплектация
Насадка для миксера - 1 шт
Страна производитель
Китай
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848957, для тяжелых растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик рез
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Насадка для миксера СИБРТЕХ 848957, для тяжелых растворов, 140 х 590 мм, оцинкованная, хвостовик рез - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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