Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848837, 100 х 600 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Диаметр, мм
100
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747268
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Характеристики
Бренд
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
100
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х10х10
Вес, г.
530
Описание товара Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848837, 100 х 600 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848837, 100 х 600 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
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Бренд
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
100
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848837, 100 х 600 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848837, 100 х 600 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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