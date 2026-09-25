Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848827, 80 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Диаметр, мм
80
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 747267
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Загружаем...
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Загружаем...
360 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
80
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х8х8
Вес, г.
360
Описание товара Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848827, 80 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848827, 80 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
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Бренд
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
80
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848827, 80 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848827, 80 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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