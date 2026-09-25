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Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus купить с доставкой в Москве
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Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus

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Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 1
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 2
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 3
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Диаметр, мм
60
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 1
  • Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 2
  • Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 3
  • Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747266
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
60
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х8х6
Вес, г.
330

Описание товара Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus

Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus



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Отзывы о товаре Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для красок и штукатурных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
60
Длина, мм
400
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848817, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus - стоимость товара 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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