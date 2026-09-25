Миксер для красок DENZEL 848747, 85 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Миксер для красок DENZEL 848747, 85 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик
Миксер для красок Denzel 848747 размером 85 х 8 х 400 мм, с шестигранным хвостовиком, — насадка-венчик для электроинструмента, обеспечивающая равномерное перемешивание жидких строительных растворов, например, лакокрасочных материалов, морилок, штукатурно-клеевых смесей. Благодаря продуманной конструкции успешно справляется с поставленными задачами. На конце венчика имеется защитное кольцо, предохраняющее емкость, в которой размешивают раствор, от повреждений. Насадка используется во время проведения отделочных работ.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — миксер из высококачественной стали выдерживает длительное использование.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в кулачковом зажимном патроне дрели или миксера.
- Удобное перемешивание раствора в небольшой емкости — диаметр венчика составляет 85 мм.
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Миксер для красок Denzel 848747 размером 85 х 8 х 400 мм, с шестигранным хвостовиком, — насадка-венчик для электроинструмента, обеспечивающая равномерное перемешивание жидких строительных растворов, например, лакокрасочных материалов, морилок, штукатурно-клеевых смесей. Благодаря продуманной конструкции успешно справляется с поставленными задачами. На конце венчика имеется защитное кольцо, предохраняющее емкость, в которой размешивают раствор, от повреждений. Насадка используется во время проведения отделочных работ.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — миксер из высококачественной стали выдерживает длительное использование.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в кулачковом зажимном патроне дрели или миксера.
- Удобное перемешивание раствора в небольшой емкости — диаметр венчика составляет 85 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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