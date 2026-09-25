Top.Mail.Ru
Миксер для красок DENZEL 848747, 85 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер для красок DENZEL 848747, 85 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер для красок DENZEL 848747, 85 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 1
Миксер для красок DENZEL 848747, 85 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 2
Миксер для красок DENZEL 848747, 85 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
85
Длина, мм
400
Ширина, мм
85
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для красок DENZEL 848747, 85 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 1
  • Миксер для красок DENZEL 848747, 85 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 2
  • Миксер для красок DENZEL 848747, 85 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747264
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
85
Длина, мм
400
Ширина, мм
85
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х9х9
Вес, г.
240

Описание товара Миксер для красок DENZEL 848747, 85 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик

Миксер для красок Denzel 848747 размером 85 х 8 х 400 мм, с шестигранным хвостовиком, — насадка-венчик для электроинструмента, обеспечивающая равномерное перемешивание жидких строительных растворов, например, лакокрасочных материалов, морилок, штукатурно-клеевых смесей. Благодаря продуманной конструкции успешно справляется с поставленными задачами. На конце венчика имеется защитное кольцо, предохраняющее емкость, в которой размешивают раствор, от повреждений. Насадка используется во время проведения отделочных работ.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — миксер из высококачественной стали выдерживает длительное использование.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в кулачковом зажимном патроне дрели или миксера.
  • Удобное перемешивание раствора в небольшой емкости — диаметр венчика составляет 85 мм.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Миксер для красок DENZEL 848747, 85 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
85
Длина, мм
400
Ширина, мм
85
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Миксер для красок Denzel 848747 размером 85 х 8 х 400 мм, с шестигранным хвостовиком, — насадка-венчик для электроинструмента, обеспечивающая равномерное перемешивание жидких строительных растворов, например, лакокрасочных материалов, морилок, штукатурно-клеевых смесей. Благодаря продуманной конструкции успешно справляется с поставленными задачами. На конце венчика имеется защитное кольцо, предохраняющее емкость, в которой размешивают раствор, от повреждений. Насадка используется во время проведения отделочных работ.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — миксер из высококачественной стали выдерживает длительное использование.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в кулачковом зажимном патроне дрели или миксера.
  • Удобное перемешивание раствора в небольшой емкости — диаметр венчика составляет 85 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер для красок DENZEL 848747, 85 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...