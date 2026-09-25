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Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик купить с доставкой в Москве
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Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик

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Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 1
Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 2
Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 3
Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 4
Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для красок
Диаметр, мм
60
Длина, мм
400
Ширина, мм
60
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 1
  • Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 2
  • Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 3
  • Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 4
  • Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747263
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для красок
Материал
сталь
Диаметр, мм
60
Длина, мм
400
Ширина, мм
60
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
42х7х6
Вес, г.
220

Описание товара Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик

Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик



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Отзывы о товаре Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для красок
Материал
сталь
Диаметр, мм
60
Длина, мм
400
Ширина, мм
60
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание
Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный хвостовик - данный товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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