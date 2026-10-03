Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для гипсовых смесей
Диаметр, мм
80
Длина, мм
530
Комплектация
Миксер - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747257
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Характеристики
Бренд
Назначение
для гипсовых смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
80
Длина, мм
530
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х8х8
Вес, г.
320
Описание товара Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм
Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм
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Бренд
Назначение
для гипсовых смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
80
Длина, мм
530
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Миксер для гипсовых смесей DENZEL 848417, 80 х 530 мм, оцинкованный, шестигранный хвостовик 8 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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