Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
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Характеристики
Описание товара Миксер для песчано-гравийных смесей DENZEL 848277, 100 х 450 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus
Оцинкованный миксер Denzel 848277 диаметром 100 мм и длиной 450 мм, с хвостовиком SDS-plus, используется во время строительства и ремонта для перемешивания песчано-гравийных и других тяжелых смесей. Вращающаяся спираль движется по часовой стрелке, поднимая тяжелые частицы вверх и придавая однородность размешиваемому составу. Миксер SDS-plus совместим с перфораторами средней и высокой мощности.
Преимущества
- Простая установка — хвостовик миксера быстро и надежно фиксируется в патроне, эффективно передавая крутящий момент.
- Прочность и долговечность — миксер выполнен из стали и оцинкован для защиты от коррозии и механических воздействий.
- Эффективная работа с густыми смесями — благодаря прочной сварной конструкции насадка не деформируется.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Оцинкованный миксер Denzel 848277 диаметром 100 мм и длиной 450 мм, с хвостовиком SDS-plus, используется во время строительства и ремонта для перемешивания песчано-гравийных и других тяжелых смесей. Вращающаяся спираль движется по часовой стрелке, поднимая тяжелые частицы вверх и придавая однородность размешиваемому составу. Миксер SDS-plus совместим с перфораторами средней и высокой мощности.
Преимущества
- Простая установка — хвостовик миксера быстро и надежно фиксируется в патроне, эффективно передавая крутящий момент.
- Прочность и долговечность — миксер выполнен из стали и оцинкован для защиты от коррозии и механических воздействий.
- Эффективная работа с густыми смесями — благодаря прочной сварной конструкции насадка не деформируется.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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