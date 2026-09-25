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Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей купить с доставкой в Москве
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Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей

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Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 1
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 2
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 3
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Диаметр, мм
120
Длина, мм
570
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 1
  • Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 2
  • Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 3
  • Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747241
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
120
Длина, мм
570
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х13х12
Вес, г.
770

Описание товара Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей

Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей



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Отзывы о товаре Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь оцинкованная
Диаметр, мм
120
Длина, мм
570
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Миксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84815, D 120 мм, L 570 мм, для песчано-гравийных смесей - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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