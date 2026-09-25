Top.Mail.Ru
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 1
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 2
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 3
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 4
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 5
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 6
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Диаметр, мм
140
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 1
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 2
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 3
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 4
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 5
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 6
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747234
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
140
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х14х13
Вес, г.
660

Описание товара Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14

Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
140
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84781, 140х600мм, хвостовик М14 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...