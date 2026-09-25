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Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 купить с доставкой в Москве
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Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109

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Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 1
Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 2
Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 3
Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 4
Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 5
Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 6
Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 7
Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 8
Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 9
Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 10
Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 11
Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
для наливных полов
  • Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 1
  • Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 2
  • Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 3
  • Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 4
  • Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 5
  • Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 6
  • Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 7
  • Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 8
  • Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 9
  • Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 10
  • Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 11
  • Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747173
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109
920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Назначение
для наливных полов
Комплектация
Подошва - 2 штЛента - 4 штПряжка - 4 штШип - 26 штГайка - 26 штШайба - 26 штключ гаечный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х5
Вес, г.
820

Описание товара Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109

Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109



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Отзывы о товаре Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Назначение
для наливных полов
Комплектация
Подошва - 2 штЛента - 4 штПряжка - 4 штШип - 26 штГайка - 26 штШайба - 26 штключ гаечный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шипованные насадки на обувь для наливного пола СИБРТЕХ 81109 - этот товар вы можете купить по цене 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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