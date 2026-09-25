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Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм купить с доставкой в Москве
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Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм

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Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм - фото 1
Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм - фото 2
Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм - фото 3
Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм - фото 4
Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм - фото 5
Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
для наливных полов
  • Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм - фото 1
  • Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм - фото 2
  • Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм - фото 3
  • Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм - фото 4
  • Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм - фото 5
  • Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747168
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Назначение
для наливных полов
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х21х7
Вес, г.
610

Описание товара Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм

Игольчатый валик Сибртех 81102 длиной 300 мм используется для монтажа наливных полов. Позволяет удалять пузырьки воздуха из толщи еще жидкого покрытия путем его интенсивного прокатывания по распределенному на поверхности основы раствору. Валик длиной 300 мм можно использовать на поверхности большой площади. Длина иголок 13 мм оптимальна для покрытий небольшой толщины.

Преимущества

  • Функциональность — валик обеспечивает качественный монтаж ровного полимерного пола.
  • Долговечность — металлический стержень валика рассчитан на длительное использование.
  • Простой уход — валик легко отмывается от остатков раствора.



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Отзывы о товаре Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Назначение
для наливных полов
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Игольчатый валик Сибртех 81102 длиной 300 мм используется для монтажа наливных полов. Позволяет удалять пузырьки воздуха из толщи еще жидкого покрытия путем его интенсивного прокатывания по распределенному на поверхности основы раствору. Валик длиной 300 мм можно использовать на поверхности большой площади. Длина иголок 13 мм оптимальна для покрытий небольшой толщины.

Преимущества

  • Функциональность — валик обеспечивает качественный монтаж ровного полимерного пола.
  • Долговечность — металлический стержень валика рассчитан на длительное использование.
  • Простой уход — валик легко отмывается от остатков раствора.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм - по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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