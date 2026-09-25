Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81101, 240 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81101, 240 мм
Игольчатый валик Сибртех 81101 длиной 240 мм, с ручкой, используется для монтажа наливных полов. Позволяет удалять пузырьки воздуха из толщи еще жидкого покрытия путем его интенсивного прокатывания по распределенному на поверхности основы раствору. Валик длиной 240 мм можно использовать в узких местах и углах. Длина иголок 13 мм оптимальна для покрытий небольшой толщины.
Преимущества
- Функциональность — валик обеспечивает качественный монтаж ровного полимерного пола.
- Долговечность — металлический стержень валика рассчитан на длительное использование.
- Простой уход — валик легко отмывается от остатков раствора.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитВалик "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитВалик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81110, остр...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитВалик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 ...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитНабор для фасадных работ MATRIX: валик 250 мм и кювета 330 ? 350...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитВалик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80221, "шероховатый...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитВалик "Водные краски" СИБРТЕХ 80137, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 ...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитВалик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80215, "горошек", 1...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитВалик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ру...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитВалик "Эмали" СИБРТЕХ 80197, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ру...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитВалик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ с двухкомпонентной ру...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитВалик "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80175, 250мм, ворс 18мм, D 48мм,...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитВалик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80222, "горошек", 2...
Игольчатый валик Сибртех 81101 длиной 240 мм, с ручкой, используется для монтажа наливных полов. Позволяет удалять пузырьки воздуха из толщи еще жидкого покрытия путем его интенсивного прокатывания по распределенному на поверхности основы раствору. Валик длиной 240 мм можно использовать в узких местах и углах. Длина иголок 13 мм оптимальна для покрытий небольшой толщины.
Преимущества
- Функциональность — валик обеспечивает качественный монтаж ровного полимерного пола.
- Долговечность — металлический стержень валика рассчитан на длительное использование.
- Простой уход — валик легко отмывается от остатков раствора.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81101, 240 мм