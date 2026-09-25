Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
для наливных полов
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 747166
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320 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Назначение
для наливных полов
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х20х7
Вес, г.
260
Описание товара Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм
Игольчатый валик Сибртех 81100 длиной 200 мм, с ручкой, используется для монтажа наливных полов. Позволяет удалять пузырьки воздуха из толщи еще жидкого покрытия путем его интенсивного прокатывания по распределенному на поверхности основы раствору. Валик длиной 200 мм можно использовать в узких местах и углах. Длина иголок 13 мм оптимальна для покрытий небольшой толщины.
Преимущества
- Функциональность — валик обеспечивает качественный монтаж ровного полимерного пола.
- Долговечность — металлический стержень валика рассчитан на длительное использование.
- Простой уход — валик легко отмывается от остатков раствора.
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Назначение
для наливных полов
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Страна производитель
Россия
Игольчатый валик Сибртех 81100 длиной 200 мм, с ручкой, используется для монтажа наливных полов. Позволяет удалять пузырьки воздуха из толщи еще жидкого покрытия путем его интенсивного прокатывания по распределенному на поверхности основы раствору. Валик длиной 200 мм можно использовать в узких местах и углах. Длина иголок 13 мм оптимальна для покрытий небольшой толщины.
Преимущества
- Функциональность — валик обеспечивает качественный монтаж ровного полимерного пола.
- Долговечность — металлический стержень валика рассчитан на длительное использование.
- Простой уход — валик легко отмывается от остатков раствора.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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