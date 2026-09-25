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Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм купить с доставкой в Москве
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Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм

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Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - фото 1
Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - фото 2
Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - фото 3
Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - фото 4
Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - фото 5
Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
для наливных полов
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
  • Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - фото 1
  • Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - фото 2
  • Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - фото 3
  • Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - фото 4
  • Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - фото 5
  • Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747166
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Назначение
для наливных полов
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х20х7
Вес, г.
260

Описание товара Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм

Игольчатый валик Сибртех 81100 длиной 200 мм, с ручкой, используется для монтажа наливных полов. Позволяет удалять пузырьки воздуха из толщи еще жидкого покрытия путем его интенсивного прокатывания по распределенному на поверхности основы раствору. Валик длиной 200 мм можно использовать в узких местах и углах. Длина иголок 13 мм оптимальна для покрытий небольшой толщины.

Преимущества

  • Функциональность — валик обеспечивает качественный монтаж ровного полимерного пола.
  • Долговечность — металлический стержень валика рассчитан на длительное использование.
  • Простой уход — валик легко отмывается от остатков раствора.



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Отзывы о товаре Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Назначение
для наливных полов
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Страна производитель
Россия
Описание

Игольчатый валик Сибртех 81100 длиной 200 мм, с ручкой, используется для монтажа наливных полов. Позволяет удалять пузырьки воздуха из толщи еще жидкого покрытия путем его интенсивного прокатывания по распределенному на поверхности основы раствору. Валик длиной 200 мм можно использовать в узких местах и углах. Длина иголок 13 мм оптимальна для покрытий небольшой толщины.

Преимущества

  • Функциональность — валик обеспечивает качественный монтаж ровного полимерного пола.
  • Долговечность — металлический стержень валика рассчитан на длительное использование.
  • Простой уход — валик легко отмывается от остатков раствора.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик игольчатый для наливных полов с ручкой СИБРТЕХ 81100, 200 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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