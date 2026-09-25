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Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм купить с доставкой в Москве
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Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм

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Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм - фото 1
Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм - фото 2
Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм - фото 3
Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм - фото 4
Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм - фото 5
Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал валика
резина
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
  • Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм - фото 1
  • Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм - фото 2
  • Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм - фото 3
  • Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм - фото 4
  • Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм - фото 5
  • Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747165
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
резина
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х18х5
Вес, г.
170

Описание товара Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм

Резиновый прижимной валик Сибртех 81034 длиной 180 мм, с ручкой диаметром 6 мм, используется для ремонтно-строительных работ. Подходит для наклеивания всех видов обоев, а также других тонких листовых материалов. Позволяет быстро и равномерно разгладить полотно на стыках, удалив пузырьки воздуха.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — шубка валика из мягкой пенорезины не повреждает обои даже при сильном надавливании.
  • Долговечность — хромированный бюгель не боится ржавчины.
  • Комфортная работа — рукоятка эргономичной формы удобно ложится в руку.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
резина
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Страна производитель
Россия
Описание

Резиновый прижимной валик Сибртех 81034 длиной 180 мм, с ручкой диаметром 6 мм, используется для ремонтно-строительных работ. Подходит для наклеивания всех видов обоев, а также других тонких листовых материалов. Позволяет быстро и равномерно разгладить полотно на стыках, удалив пузырьки воздуха.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — шубка валика из мягкой пенорезины не повреждает обои даже при сильном надавливании.
  • Долговечность — хромированный бюгель не боится ржавчины.
  • Комфортная работа — рукоятка эргономичной формы удобно ложится в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81034, 180 мм, D ручки - 6 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 300 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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