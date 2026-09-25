Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81033, 150 мм, D ручки - 6 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал валика
пенорезина
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
7
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 747164
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270 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
пенорезина
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
7
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
120
Описание товара Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81033, 150 мм, D ручки - 6 мм
Резиновый прижимной валик Сибртех 81033 длиной 150 мм, с ручкой диаметром 6 мм, используется для ремонтно-строительных работ. Подходит для наклеивания всех видов обоев, а также других тонких листовых материалов. Позволяет быстро и равномерно разгладить полотно на стыках, удалив пузырьки воздуха.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — шубка валика из мягкой пенорезины не повреждает обои даже при сильном надавливании.
- Долговечность — хромированный бюгель не боится ржавчины.
- Комфортная работа — рукоятка эргономичной формы удобно ложится в руку.
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
пенорезина
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
7
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
150
Страна производитель
Россия
Резиновый прижимной валик Сибртех 81033 длиной 150 мм, с ручкой диаметром 6 мм, используется для ремонтно-строительных работ. Подходит для наклеивания всех видов обоев, а также других тонких листовых материалов. Позволяет быстро и равномерно разгладить полотно на стыках, удалив пузырьки воздуха.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — шубка валика из мягкой пенорезины не повреждает обои даже при сильном надавливании.
- Долговечность — хромированный бюгель не боится ржавчины.
- Комфортная работа — рукоятка эргономичной формы удобно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81033, 150 мм, D ручки - 6 мм - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Валик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81033, 150 мм, D ручки - 6 мм