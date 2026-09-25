Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
универсальный
Материал валика
полиакрил, шерсть
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
4
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
В наличии
Код товара: 747162
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
350 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MTX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
универсальный
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиакрил, шерсть
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
4
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х5
Вес, г.
340
Описание товара Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм
Валик Matrix «ВЕЛЮР» 80779 шириной 250 мм и диаметром 48 мм, с двухкомпонентной ручкой, бюгелем 8 мм, ворсом 4 мм из шерсти и полиакрила, позволяет наносить материал тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Благодаря коротковорсовой шубке является идеальным помощником во время финишной отделки полов и гладкой древесины. Полиакрил в составе шубки повышает формостойкость и устойчивость валика к воздействию агрессивных веществ, что позволяет использовать его со всеми типами ЛКМ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитВалик "Водные краски" СИБРТЕХ 80137, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 ...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитВалик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80215, "горошек", 1...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитВалик "Эмали" СИБРТЕХ 80197, 250 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ру...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитВалик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ с двухкомпонентной ру...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитВалик "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80175, 250мм, ворс 18мм, D 48мм,...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитВалик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80222, "горошек", 2...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитВалик сменный "ТЕТРАКОЛОР" фасад. MTX 80777, 250 мм, ворс 18 мм,...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитВалик "СТРУКТУРНЫЙ" поролоновый с ручкой MTX 80220, "гладкий", 2...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитВалик игольчатый по бетону с ручкой СИБРТЕХ 81105, 240 мм
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитВалик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81102, 300 мм
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитНабор мини-валиков "ПОРОЛОН" Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитНабор валик ГРЕЙТЕКС Matrix 84405, 250 мм, ворс 12 мм, D 36 мм, ...
Бренд
MTX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
универсальный
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиакрил, шерсть
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
4
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Китай
Валик Matrix «ВЕЛЮР» 80779 шириной 250 мм и диаметром 48 мм, с двухкомпонентной ручкой, бюгелем 8 мм, ворсом 4 мм из шерсти и полиакрила, позволяет наносить материал тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Благодаря коротковорсовой шубке является идеальным помощником во время финишной отделки полов и гладкой древесины. Полиакрил в составе шубки повышает формостойкость и устойчивость валика к воздействию агрессивных веществ, что позволяет использовать его со всеми типами ЛКМ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 350 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Валик в сборе ВЕЛЮР MTX 807799, 250 мм, ворс 4 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм