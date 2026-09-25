Малярный набор для работ с лаками: кювета СИБРТЕХ 80458, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
мини-валик
Материал валика
полиэстер
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
16
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
110
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 747158
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
мини-валик
Комплектация
Ручка для мини-валиков - 1 штМини-валик сменный - 2 штКювета - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиэстер
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
16
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
110
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х15х5
Вес, г.
180
Описание товара Малярный набор для работ с лаками: кювета СИБРТЕХ 80458, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм
Малярный набор для работ с лаками Сибртех 80458 состоит из двух сменных мини-валиков шириной 110 мм, кюветы размером 150 мм х 290 мм и бюгеля. Валики позволяют наносить лак идеально ровным и тонким слоем, создавая гладкое финишное покрытие. Шубки с коротким плотным ворсом обеспечивают высокое качество окрашивания без ворсинок на поверхности.
Преимущества
- Удобное окрашивание небольших поверхностей — мини-валики имеют ширину 110 мм, поэтому подходят даже для труднодоступных участков.
- Прочная кювета — она выполнена из высококачественной пластмассы и устойчива к механическим нагрузкам.
- Экономный расход лакокрасочных материалов — благодаря специальной конструкции кюветы излишки краски стекают в ванночку, а не скапливаются на раскаточной доске.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка бюгеля обеспечивает удобный захват, что снижает усталость мастера во время длительной работы.
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
мини-валик
Комплектация
Ручка для мини-валиков - 1 штМини-валик сменный - 2 штКювета - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиэстер
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
16
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
110
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Малярный набор для работ с лаками Сибртех 80458 состоит из двух сменных мини-валиков шириной 110 мм, кюветы размером 150 мм х 290 мм и бюгеля. Валики позволяют наносить лак идеально ровным и тонким слоем, создавая гладкое финишное покрытие. Шубки с коротким плотным ворсом обеспечивают высокое качество окрашивания без ворсинок на поверхности.
Преимущества
- Удобное окрашивание небольших поверхностей — мини-валики имеют ширину 110 мм, поэтому подходят даже для труднодоступных участков.
- Прочная кювета — она выполнена из высококачественной пластмассы и устойчива к механическим нагрузкам.
- Экономный расход лакокрасочных материалов — благодаря специальной конструкции кюветы излишки краски стекают в ванночку, а не скапливаются на раскаточной доске.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка бюгеля обеспечивает удобный захват, что снижает усталость мастера во время длительной работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Малярный набор для работ с лаками: кювета СИБРТЕХ 80458, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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