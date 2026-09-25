Малярный набор для фасадных работ: кювета СИБРТЕХ 80457, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Малярный набор для фасадных работ: кювета СИБРТЕХ 80457, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм
Малярный набор для фасадных работ Сибртех 80457 с двумя сменными мини-валиками шириной 110 мм, кюветой 150 мм х 290 мм и бюгелем в комплекте используется для окрашивания грубых и неровных поверхностей. Шубки из полиакрила и полиэстера устойчивы к разрыву, отлично держат форму, обладают хорошей впитываемостью и отдачей лакокрасочных материалов. Высота ворса составляет 12 мм.
Преимущества
- Удобное окрашивание небольших поверхностей — мини-валики шириной 110 мм поэтому подходят даже для труднодоступных участков.
- Прочная кювета — она выполнена из высококачественной пластмассы и устойчива к механическим нагрузкам.
- Экономный расход ЛКМ — благодаря специальной конструкции кюветы излишки краски стекают в ванночку, а не скапливаются на раскаточной доске.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка обеспечивает удобный хват, что снижает усталость мастера во время длительной работы.
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Малярный набор для фасадных работ Сибртех 80457 с двумя сменными мини-валиками шириной 110 мм, кюветой 150 мм х 290 мм и бюгелем в комплекте используется для окрашивания грубых и неровных поверхностей. Шубки из полиакрила и полиэстера устойчивы к разрыву, отлично держат форму, обладают хорошей впитываемостью и отдачей лакокрасочных материалов. Высота ворса составляет 12 мм.
Преимущества
- Удобное окрашивание небольших поверхностей — мини-валики шириной 110 мм поэтому подходят даже для труднодоступных участков.
- Прочная кювета — она выполнена из высококачественной пластмассы и устойчива к механическим нагрузкам.
- Экономный расход ЛКМ — благодаря специальной конструкции кюветы излишки краски стекают в ванночку, а не скапливаются на раскаточной доске.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка обеспечивает удобный хват, что снижает усталость мастера во время длительной работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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