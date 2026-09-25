Малярный набор для работ по дереву: кювета СИБРТЕХ 80454, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм
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Характеристики
Описание товара Малярный набор для работ по дереву: кювета СИБРТЕХ 80454, 150 мм х 290 мм и мини-валик 110 мм
Малярный набор для работ по дереву Сибртех 80454 включает 2 сменных мини-валика шириной 110 мм, бюгель и кювету размером 150 мм х 290 мм. Он используется для нанесения антисептиков, пропиток, грунтовок, лазури, защитных составов и прочих невязких материалов. Шубки из микроволокна отличаются высоким коэффициентом впитываемости и отдачи краски, что обеспечивает ее равномерное нанесение на древесину различной фактуры.
Преимущества
- Удобное окрашивание небольших поверхностей — мини-валики имеют ширину 110 мм, поэтому подходят даже для труднодоступных участков.
- Прочная кювета — она выполнена из высококачественной пластмассы и устойчива к механическим нагрузкам.
- Экономный расход лакокрасочных материалов — благодаря специальной конструкции кюветы излишки краски стекают в ванночку, а не скапливаются на раскаточной доске.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка бюгеля обеспечивает удобный захват, что снижает усталость мастера во время длительной работы.
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Малярный набор для работ по дереву Сибртех 80454 включает 2 сменных мини-валика шириной 110 мм, бюгель и кювету размером 150 мм х 290 мм. Он используется для нанесения антисептиков, пропиток, грунтовок, лазури, защитных составов и прочих невязких материалов. Шубки из микроволокна отличаются высоким коэффициентом впитываемости и отдачи краски, что обеспечивает ее равномерное нанесение на древесину различной фактуры.
Преимущества
- Удобное окрашивание небольших поверхностей — мини-валики имеют ширину 110 мм, поэтому подходят даже для труднодоступных участков.
- Прочная кювета — она выполнена из высококачественной пластмассы и устойчива к механическим нагрузкам.
- Экономный расход лакокрасочных материалов — благодаря специальной конструкции кюветы излишки краски стекают в ванночку, а не скапливаются на раскаточной доске.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка бюгеля обеспечивает удобный захват, что снижает усталость мастера во время длительной работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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