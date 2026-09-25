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Набор валик "ПОРОЛОН" с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм купить с доставкой в Москве
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Набор валик "ПОРОЛОН" с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм

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Набор валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм - фото 1
Набор валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм - фото 2
Набор валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм - фото 3
Набор валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм - фото 4
Набор валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм - фото 5
Набор валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
  • Набор валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм - фото 1
  • Набор валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм - фото 2
  • Набор валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм - фото 3
  • Набор валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм - фото 4
  • Набор валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм - фото 5
  • Набор валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747153
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор валик "ПОРОЛОН" с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штШубка - 2 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х21х5
Вес, г.
110

Описание товара Набор валик "ПОРОЛОН" с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм

Набор Сибртех «Поролон» 80452 из валика диаметром 42 мм, шириной 180 мм, с ручкой диаметром 6 мм и двумя запасными шубками предназначен для окраски гладких поверхностей. Он применяется для нанесения водно-дисперсионных красок, побелки, лаков и клея на водной основе. Благодаря шубкам из поролона с мелкой структурой состав ложится на поверхность идеально ровным слоем.

Преимущества

  • Ширина 180 мм — валик оптимален для обработки больших поверхностей.
  • Быстросъемная конструкция — валик снимается и надевается за считанные секунды, это значительно упрощает очистку инструмента и позволяет менять валик на новый.
  • Фланцы прочно приварены ультразвуком — надежность конструкции сохраняется надолго даже при частом монтаже/демонтаже валика.
  • Оцинкованный бюгель — надежная защита от коррозии обеспечивает долгий срок службы валиков.
  • Свободное вращение ролика на бюгеле — валик не заедает, это облегчает рабочий процесс и делает отдачу материала на поверхность максимальной.
  • Ударопрочная ручка эргономичной формы — мастер не устанет при длительной работе, а валик выдержит многократное применение.
  • 2 дополнительные шубки в комплекте — набора хватит для выполнения большого объема работ.



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Отзывы о товаре Набор валик "ПОРОЛОН" с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штШубка - 2 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Набор Сибртех «Поролон» 80452 из валика диаметром 42 мм, шириной 180 мм, с ручкой диаметром 6 мм и двумя запасными шубками предназначен для окраски гладких поверхностей. Он применяется для нанесения водно-дисперсионных красок, побелки, лаков и клея на водной основе. Благодаря шубкам из поролона с мелкой структурой состав ложится на поверхность идеально ровным слоем.

Преимущества

  • Ширина 180 мм — валик оптимален для обработки больших поверхностей.
  • Быстросъемная конструкция — валик снимается и надевается за считанные секунды, это значительно упрощает очистку инструмента и позволяет менять валик на новый.
  • Фланцы прочно приварены ультразвуком — надежность конструкции сохраняется надолго даже при частом монтаже/демонтаже валика.
  • Оцинкованный бюгель — надежная защита от коррозии обеспечивает долгий срок службы валиков.
  • Свободное вращение ролика на бюгеле — валик не заедает, это облегчает рабочий процесс и делает отдачу материала на поверхность максимальной.
  • Ударопрочная ручка эргономичной формы — мастер не устанет при длительной работе, а валик выдержит многократное применение.
  • 2 дополнительные шубки в комплекте — набора хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор валик "ПОРОЛОН" с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм, D - 42 мм, D ручки - 6 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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