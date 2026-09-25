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Набор мини-валиков "ПОРОЛОН" Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля купить с доставкой в Москве
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Набор мини-валиков "ПОРОЛОН" Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля

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Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 1
Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 2
Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 3
Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 4
Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 5
Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 6
Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
20
Диаметр валика, мм
35
Диаметр бюгеля, мм
6
  • Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 1
  • Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 2
  • Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 3
  • Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 4
  • Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 5
  • Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 6
  • Набор мини-валиков &quot;ПОРОЛОН&quot; Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор мини-валиков "ПОРОЛОН" Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Ручка для мини-валика - 2 штМини-валик сменный - 10 шт
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
20
Диаметр валика, мм
35
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
100
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х6
Вес, г.
200

Описание товара Набор мини-валиков "ПОРОЛОН" Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля

Набор мини-валиков Sparta «Поролон» 802835 включает 10 роликов шириной 100 мм и диаметром 35 мм, а также 2 бюгеля диаметром 6 мм. Он применяется для нанесения побелки, краски, лака, клеевого состава на водной основе. Набор оптимален для работы с небольшими гладкими поверхностями.

Преимущества

  • Достойное качество — поролоновые шубки отличаются высокой впитывающей способностью, быстро восстанавливаются в исходное положение и не слеживаются.
  • Компактность и закругленная форма — миниатюрные валики диаметром 35 мм и шириной 100 мм эффективно прокрашивают небольшие поверхности, стыки, углы и труднодоступные места.
  • Быстросъемная конструкция — валики легко монтируются и демонтируются с бюгеля, это позволяет менять их и упрощает очистку.
  • В сравнении с кистями, валики обеспечивают более однородное, равномерное и быстрое нанесение покрытий, а также экономный расход материалов.
  • 2 бюгеля в наборе — работать могут сразу 2 мастера.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор мини-валиков "ПОРОЛОН" Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sparta
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Ручка для мини-валика - 2 штМини-валик сменный - 10 шт
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
20
Диаметр валика, мм
35
Диаметр бюгеля, мм
6
Развернуть
Длина валика, мм
100
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Китай
Описание

Набор мини-валиков Sparta «Поролон» 802835 включает 10 роликов шириной 100 мм и диаметром 35 мм, а также 2 бюгеля диаметром 6 мм. Он применяется для нанесения побелки, краски, лака, клеевого состава на водной основе. Набор оптимален для работы с небольшими гладкими поверхностями.

Преимущества

  • Достойное качество — поролоновые шубки отличаются высокой впитывающей способностью, быстро восстанавливаются в исходное положение и не слеживаются.
  • Компактность и закругленная форма — миниатюрные валики диаметром 35 мм и шириной 100 мм эффективно прокрашивают небольшие поверхности, стыки, углы и труднодоступные места.
  • Быстросъемная конструкция — валики легко монтируются и демонтируются с бюгеля, это позволяет менять их и упрощает очистку.
  • В сравнении с кистями, валики обеспечивают более однородное, равномерное и быстрое нанесение покрытий, а также экономный расход материалов.
  • 2 бюгеля в наборе — работать могут сразу 2 мастера.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор мини-валиков "ПОРОЛОН" Sparta 802835, 100 мм, D - 35 мм, D ручки - 6 мм, 10 шт., 2 бюгеля - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 420 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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