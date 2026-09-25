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Валик сменный "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п купить с доставкой в Москве
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Валик сменный "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п

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Валик сменный &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п - фото 1
Валик сменный &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п - фото 2
Валик сменный &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п - фото 3
Валик сменный &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
  • Валик сменный &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п - фото 1
  • Валик сменный &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п - фото 2
  • Валик сменный &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п - фото 3
  • Валик сменный &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747151
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Валик сменный "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, г.
90

Описание товара Валик сменный "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п

Сменный валик Сибртех «Фасадные работы» 80227 с ворсом 18 мм из полиакрила и полиэстера, роликом 250 х 36 мм, предназначен для установки на ручку диаметром 6 мм. Его используют при проведении фасадных работ для нанесения ЛКМ на грубые участки с неровностями.

Преимущества

  • Прочность — сочетание полиакрила и полиэстера обеспечивает повышенную устойчивость валика к износу и разрывным нагрузкам, позволяет работать с любыми типами ЛКМ.
  • Надежность — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика.
  • Высокая скорость работы — валик шириной 250 мм оптимален для больших площадей.
  • Увеличенный ресурс и улучшенное качество покрытия — валик изготовлен с использованием новейшей технологии Termofusion Coinjection.
  • Быстрая подготовка к работе — валик легко устанавливается на бюгель благодаря классической конструкции с внутренней трубкой.
  • Высокое качество окрашивания — валик не оставляет следов на поверхности, т.к. имеет бесшовную структуру и обработанные края.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик сменный "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
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Страна производитель
Россия
Описание

Сменный валик Сибртех «Фасадные работы» 80227 с ворсом 18 мм из полиакрила и полиэстера, роликом 250 х 36 мм, предназначен для установки на ручку диаметром 6 мм. Его используют при проведении фасадных работ для нанесения ЛКМ на грубые участки с неровностями.

Преимущества

  • Прочность — сочетание полиакрила и полиэстера обеспечивает повышенную устойчивость валика к износу и разрывным нагрузкам, позволяет работать с любыми типами ЛКМ.
  • Надежность — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика.
  • Высокая скорость работы — валик шириной 250 мм оптимален для больших площадей.
  • Увеличенный ресурс и улучшенное качество покрытия — валик изготовлен с использованием новейшей технологии Termofusion Coinjection.
  • Быстрая подготовка к работе — валик легко устанавливается на бюгель благодаря классической конструкции с внутренней трубкой.
  • Высокое качество окрашивания — валик не оставляет следов на поверхности, т.к. имеет бесшовную структуру и обработанные края.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик сменный "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм, D 36 мм, D ручки 6 мм, полиакрил, п - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 260 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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