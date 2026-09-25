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Валик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80203, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиак купить с доставкой в Москве
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Валик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80203, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиак

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Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80203, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиак - фото 1
Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80203, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиак - фото 2
Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80203, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиак - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
  • Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80203, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиак - фото 1
  • Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80203, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиак - фото 2
  • Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80203, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиак - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747143
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Валик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80203, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиак
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, г.
80

Описание товара Валик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80203, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиак

Сменный валик Сибртех «Эмали» 80203 с ворсом 12 мм из полиамида и полиакрила, размером ролика 250 х 36 мм, под ручку 6 мм, подходит для проведения малярных работ с любыми типами лакокрасочных материалов, даже содержащих агрессивные вещества. За счет ворса средней длины подходит для поверхностей любого типа. Рекомендован для работ с эмалями.

Преимущества

  • Эффективная работа — валик хорошо прокрашивает даже неровные поверхности, не оставляя ворса.
  • Прочность и износостойкость — шубка с добавлением полиамидного волокна надежно зафиксирована на ролике термическим методом.
  • Быстросъемная конструкция — ролик легко снимается для очистки и замены, что экономит время мастера.
  • Равномерное нанесение краски — шубка выполнена без шва, а ее края обработаны, поэтому валик не оставляет следов на окрашиваемой поверхности.
  • Ширина 250 мм — валик позволяет быстро окрашивать большие участки.
  • Высококачественное исполнение — применение новейшей технологии Termofusion Coinjection при производстве валика позволяет увеличить срок его службы и обеспечивает эффективное окрашивание.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80203, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиак




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Сменный валик Сибртех «Эмали» 80203 с ворсом 12 мм из полиамида и полиакрила, размером ролика 250 х 36 мм, под ручку 6 мм, подходит для проведения малярных работ с любыми типами лакокрасочных материалов, даже содержащих агрессивные вещества. За счет ворса средней длины подходит для поверхностей любого типа. Рекомендован для работ с эмалями.

Преимущества

  • Эффективная работа — валик хорошо прокрашивает даже неровные поверхности, не оставляя ворса.
  • Прочность и износостойкость — шубка с добавлением полиамидного волокна надежно зафиксирована на ролике термическим методом.
  • Быстросъемная конструкция — ролик легко снимается для очистки и замены, что экономит время мастера.
  • Равномерное нанесение краски — шубка выполнена без шва, а ее края обработаны, поэтому валик не оставляет следов на окрашиваемой поверхности.
  • Ширина 250 мм — валик позволяет быстро окрашивать большие участки.
  • Высококачественное исполнение — применение новейшей технологии Termofusion Coinjection при производстве валика позволяет увеличить срок его службы и обеспечивает эффективное окрашивание.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80203, 250 мм, ворс 12 мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиамид, полиак - стоимость товара 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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