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Валик "Водные краски" СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер купить с доставкой в Москве
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Валик "Водные краски" СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер

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Валик &quot;Водные краски&quot; СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - фото 1
Валик &quot;Водные краски&quot; СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - фото 2
Валик &quot;Водные краски&quot; СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - фото 3
Валик &quot;Водные краски&quot; СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - фото 4
Валик &quot;Водные краски&quot; СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - фото 5
Валик &quot;Водные краски&quot; СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Материал валика
полиэстер
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
  • Валик &quot;Водные краски&quot; СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - фото 1
  • Валик &quot;Водные краски&quot; СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - фото 2
  • Валик &quot;Водные краски&quot; СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - фото 3
  • Валик &quot;Водные краски&quot; СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - фото 4
  • Валик &quot;Водные краски&quot; СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - фото 5
  • Валик &quot;Водные краски&quot; СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747137
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиэстер
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х19х5
Вес, г.
90

Описание товара Валик "Водные краски" СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер

Валик Сибртех «Водные краски» 80192 с ворсом из полиэстера 12 мм, ручкой 6 мм и роликом 180 х 36 мм, используется для окрашивания поверхностей средней гладкости. Он оптимален для работы с красками на водной основе: латексными, акриловыми, силиконовыми и минеральными. Применяется для выполнения подготовительных и общих малярных работ.

Преимущества

  • Износостойкость — валик изготовлен с использованием новейшей технологии Termofusion Coinjection.
  • Высокое качество работ — края ролика обработаны, а шубка не имеет шва, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
  • Возможность многократного использования — оцинкованный бюгель устойчив к коррозии, а термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика.
  • Комфортная работа — валик классической конструкции с трубкой внутри быстро снимается и устанавливается на бюгель, а свободно вращающийся ролик обеспечивает наибольший коэффициент отдачи краски.
  • Ширина 180 мм — валик подходит для покраски больших поверхностей.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик "Водные краски" СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиэстер
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Валик Сибртех «Водные краски» 80192 с ворсом из полиэстера 12 мм, ручкой 6 мм и роликом 180 х 36 мм, используется для окрашивания поверхностей средней гладкости. Он оптимален для работы с красками на водной основе: латексными, акриловыми, силиконовыми и минеральными. Применяется для выполнения подготовительных и общих малярных работ.

Преимущества

  • Износостойкость — валик изготовлен с использованием новейшей технологии Termofusion Coinjection.
  • Высокое качество работ — края ролика обработаны, а шубка не имеет шва, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
  • Возможность многократного использования — оцинкованный бюгель устойчив к коррозии, а термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика.
  • Комфортная работа — валик классической конструкции с трубкой внутри быстро снимается и устанавливается на бюгель, а свободно вращающийся ролик обеспечивает наибольший коэффициент отдачи краски.
  • Ширина 180 мм — валик подходит для покраски больших поверхностей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик "Водные краски" СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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