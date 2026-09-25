Валик "Водные краски" СИБРТЕХ 80187, 250 мм, ворс 12мм, D - 48 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Валик "Водные краски" СИБРТЕХ 80187, 250 мм, ворс 12мм, D - 48 мм, D ручки - 6 мм, полиэстер
Валик Сибртех «Водные краски» 80187 с ворсом из полиэстера 12 мм, ручкой 6 мм и роликом 250 х 48 мм, используется для окрашивания поверхностей средней гладкости. Он оптимален для работы с красками на водной основе: латексными, акриловыми, силиконовыми и минеральными. Применяется для выполнения подготовительных и общих малярных работ.
Преимущества
- Износостойкость — валик изготовлен с использованием новейшей технологии Termofusion Coinjection.
- Высокое качество работ — края ролика обработаны, а шубка не имеет шва, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
- Возможность многократного использования — оцинкованный бюгель устойчив к коррозии, а термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика.
- Комфортная работа — валик классической конструкции с трубкой внутри быстро снимается и устанавливается на бюгель, а свободно вращающийся ролик обеспечивает наибольший коэффициент отдачи краски.
- Ширина 250 мм — валик подходит для покраски больших поверхностей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Валик Сибртех «Водные краски» 80187 с ворсом из полиэстера 12 мм, ручкой 6 мм и роликом 250 х 48 мм, используется для окрашивания поверхностей средней гладкости. Он оптимален для работы с красками на водной основе: латексными, акриловыми, силиконовыми и минеральными. Применяется для выполнения подготовительных и общих малярных работ.
Преимущества
- Износостойкость — валик изготовлен с использованием новейшей технологии Termofusion Coinjection.
- Высокое качество работ — края ролика обработаны, а шубка не имеет шва, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
- Возможность многократного использования — оцинкованный бюгель устойчив к коррозии, а термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика.
- Комфортная работа — валик классической конструкции с трубкой внутри быстро снимается и устанавливается на бюгель, а свободно вращающийся ролик обеспечивает наибольший коэффициент отдачи краски.
- Ширина 250 мм — валик подходит для покраски больших поверхностей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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