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Валик сменный "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров купить с доставкой в Москве
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Валик сменный "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров

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Валик сменный &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров - фото 1
Валик сменный &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров - фото 2
Валик сменный &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров - фото 3
Валик сменный &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Материал валика
микроволокно
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
  • Валик сменный &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров - фото 1
  • Валик сменный &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров - фото 2
  • Валик сменный &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров - фото 3
  • Валик сменный &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747134
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Валик сменный "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
микроволокно
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х7х7
Вес, г.
110

Описание товара Валик сменный "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров

Сменный валик Сибртех «Работы с древесиной» 80185 шириной 250 мм, с ворсом 12 мм из микроволокна, диаметром 48 мм, подходит под ручку 8 мм. Он равномерно наносит на деревянный поверхности жидкие ЛКМ: антисептики, грунтовки, пропитки, защитные составы, лазурь и другие невязкие материалы. За счет ширины 250 мм валик оптимален для окрашивания больших поверхностей.

Преимущества

  • Эффективная работа — шубка из микроволокна отлично впитывает лакокрасочные материалы и позволяет наносить их ровным тонким слоем.
  • Быстрая установка — валик имеет классическую конструкцию с внутренней трубкой, поэтому подготовка к работе не займет много времени.
  • Равномерное окрашивание — шубка выполнена без швов, а ее края аккуратно острижены, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
  • Высокий ресурс — термически приклеенная шубка не соскальзывает и не отслаивается от ролика, поэтому валик выдерживает многократное использование.
  • Высокое качество — валик изготовлен с применением новейшей технологии Termofusion Coinjection.



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Отзывы о товаре Валик сменный "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
микроволокно
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Сменный валик Сибртех «Работы с древесиной» 80185 шириной 250 мм, с ворсом 12 мм из микроволокна, диаметром 48 мм, подходит под ручку 8 мм. Он равномерно наносит на деревянный поверхности жидкие ЛКМ: антисептики, грунтовки, пропитки, защитные составы, лазурь и другие невязкие материалы. За счет ширины 250 мм валик оптимален для окрашивания больших поверхностей.

Преимущества

  • Эффективная работа — шубка из микроволокна отлично впитывает лакокрасочные материалы и позволяет наносить их ровным тонким слоем.
  • Быстрая установка — валик имеет классическую конструкцию с внутренней трубкой, поэтому подготовка к работе не займет много времени.
  • Равномерное окрашивание — шубка выполнена без швов, а ее края аккуратно острижены, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
  • Высокий ресурс — термически приклеенная шубка не соскальзывает и не отслаивается от ролика, поэтому валик выдерживает многократное использование.
  • Высокое качество — валик изготовлен с применением новейшей технологии Termofusion Coinjection.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик сменный "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80185, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, микров - купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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