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Валик "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок купить с доставкой в Москве
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Валик "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок

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Валик &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок - фото 1
Валик &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок - фото 2
Валик &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок - фото 3
Валик &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок - фото 4
Валик &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок - фото 5
Валик &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Материал валика
микроволокно
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
  • Валик &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок - фото 1
  • Валик &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок - фото 2
  • Валик &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок - фото 3
  • Валик &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок - фото 4
  • Валик &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок - фото 5
  • Валик &quot;Работы с древесиной&quot; СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747131
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Валик "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
микроволокно
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х19х6
Вес, г.
260

Описание товара Валик "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок

Валик Сибртех «Работы с древесиной» 80182 шириной 180 мм, ворсом 12 мм из микроволокна, диаметром ролика 48 мм и ручкой 8 мм, оптимален для работ с жидкими лакокрасочными материалами: антисептиками, грунтовками, пропитками, защитными составами, лазурью и другими невязкими ЛКМ. Шубка из микроволокна отличается высокой впитывающей способностью и обеспечивает ровное нанесение материалов на древесину любой текстуры.

Преимущества

  • Высокая производительность — валик шириной 180 мм позволяет быстро окрашивать большие участки.
  • Прочность и долговечность — валик изготовлен по новейшей технологии Termofusion Coinjection и подходит для многократного использования.
  • Классическая конструкция — валик с внутренней трубкой надежно закреплен на бюгеле и быстро снимается при необходимости.
  • Высокое качество окрашивания — на валике нет шва, а шубка по бокам острижена, поэтому он не оставляет следов на поверхности.
  • Защита от разрушения — оцинкованный бюгель отличается высокой коррозионной стойкостью.
  • Комфортная эксплуатация — ролик свободно вращается и не заедает во время работы.



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Отзывы о товаре Валик "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
микроволокно
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Валик Сибртех «Работы с древесиной» 80182 шириной 180 мм, ворсом 12 мм из микроволокна, диаметром ролика 48 мм и ручкой 8 мм, оптимален для работ с жидкими лакокрасочными материалами: антисептиками, грунтовками, пропитками, защитными составами, лазурью и другими невязкими ЛКМ. Шубка из микроволокна отличается высокой впитывающей способностью и обеспечивает ровное нанесение материалов на древесину любой текстуры.

Преимущества

  • Высокая производительность — валик шириной 180 мм позволяет быстро окрашивать большие участки.
  • Прочность и долговечность — валик изготовлен по новейшей технологии Termofusion Coinjection и подходит для многократного использования.
  • Классическая конструкция — валик с внутренней трубкой надежно закреплен на бюгеле и быстро снимается при необходимости.
  • Высокое качество окрашивания — на валике нет шва, а шубка по бокам острижена, поэтому он не оставляет следов на поверхности.
  • Защита от разрушения — оцинкованный бюгель отличается высокой коррозионной стойкостью.
  • Комфортная эксплуатация — ролик свободно вращается и не заедает во время работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик "Работы с древесиной" СИБРТЕХ 80182, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, D ручки - 8 мм, микроволок - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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