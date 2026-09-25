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Валик "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер купить с доставкой в Москве
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Валик "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер

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Валик &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер - фото 1
Валик &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер - фото 2
Валик &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер - фото 3
Валик &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер - фото 4
Валик &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер - фото 5
Валик &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
  • Валик &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер - фото 1
  • Валик &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер - фото 2
  • Валик &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер - фото 3
  • Валик &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер - фото 4
  • Валик &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер - фото 5
  • Валик &quot;Фасадные работы&quot; СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747127
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х19х7
Вес, г.
270

Описание товара Валик "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер

Валик Сибртех «Фасадные работы» 80174 с ворсом 18 мм из полиакрила и полиэстера, роликом 180 х 48 мм, ручкой 8 мм, рассчитан на проведение наружных работы с фасадными красками. Валик эффективен для обработки поверхностей с грубой фактурой и неровностями. Полиакрил в составе шубки повышает ее формостойкость и устойчивость к разрывным нагрузкам.

Преимущества

  • Долговечность — благодаря новейшей технологии изготовления Termofusion Coinjection валик отличается высоким ресурсом и износостойкостью.
  • Быстрая очистка и замена — валик классической конструкции с трубкой внутри устанавливается и снимается за несколько секунд.
  • Равномерное нанесение лакокрасочных материалов — края валика обработаны, и на нем нет шва.
  • Прочность — шубка не отклеивается от ролика, т.к. закреплена термическим методом.
  • Защита от воздействия влаги — бюгель оцинкован, что предотвращает образование коррозии.
  • Ширина 180 мм — валик позволяет быстро окрашивать большие участки.
  • Комфортная работа — свободно вращающийся ролик не заедает во время окрашивания, что повышает отдачу ЛКМ и уменьшает усталость мастера.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Описание

Валик Сибртех «Фасадные работы» 80174 с ворсом 18 мм из полиакрила и полиэстера, роликом 180 х 48 мм, ручкой 8 мм, рассчитан на проведение наружных работы с фасадными красками. Валик эффективен для обработки поверхностей с грубой фактурой и неровностями. Полиакрил в составе шубки повышает ее формостойкость и устойчивость к разрывным нагрузкам.

Преимущества

  • Долговечность — благодаря новейшей технологии изготовления Termofusion Coinjection валик отличается высоким ресурсом и износостойкостью.
  • Быстрая очистка и замена — валик классической конструкции с трубкой внутри устанавливается и снимается за несколько секунд.
  • Равномерное нанесение лакокрасочных материалов — края валика обработаны, и на нем нет шва.
  • Прочность — шубка не отклеивается от ролика, т.к. закреплена термическим методом.
  • Защита от воздействия влаги — бюгель оцинкован, что предотвращает образование коррозии.
  • Ширина 180 мм — валик позволяет быстро окрашивать большие участки.
  • Комфортная работа — свободно вращающийся ролик не заедает во время окрашивания, что повышает отдачу ЛКМ и уменьшает усталость мастера.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80174, 180мм, ворс 18мм, D 48мм, D ручки 8мм, полиакрил, полиэстер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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