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Валик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил купить с доставкой в Москве
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Валик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил

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Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил - фото 1
Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил - фото 2
Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил - фото 3
Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил - фото 4
Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
  • Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил - фото 1
  • Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил - фото 2
  • Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил - фото 3
  • Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил - фото 4
  • Валик сменный &quot;Эмали&quot; СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747125
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
18х7х7
Вес, г.
90

Описание товара Валик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил

Сменный валик Сибртех «Эмали» 80172 с ворсом 12 мм из полиамида и полиакрила, размером ролика 180 х 48 мм, под ручку 8 мм, подходит для проведения малярных работ с любыми типами лакокрасочных материалов, в том числе содержащих агрессивные вещества. За счет ворса средней длины подходит для поверхностей любого типа. Рекомендован для работ с эмалями.

Преимущества

  • Эффективная работа — валик хорошо прокрашивает даже неровные поверхности, не оставляя ворса.
  • Прочность и износостойкость — шубка с добавлением полиамидного волокна надежно зафиксирована на ролике термическим методом.
  • Быстросъемная конструкция — ролик легко снимается для очистки и замены, что экономит время мастера.
  • Равномерное нанесение краски — шубка выполнена без шва, а ее края обработаны, поэтому валик не оставляет следов на окрашиваемой поверхности.
  • Ширина 180 мм — валик позволяет быстро окрашивать большие участки.
  • Высококачественное исполнение — применение новейшей технологии Termofusion Coinjection при производстве валика позволяет увеличить срок его службы и обеспечивает эффективное окрашивание.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Вид
стандартный
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
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Страна производитель
Россия
Описание

Сменный валик Сибртех «Эмали» 80172 с ворсом 12 мм из полиамида и полиакрила, размером ролика 180 х 48 мм, под ручку 8 мм, подходит для проведения малярных работ с любыми типами лакокрасочных материалов, в том числе содержащих агрессивные вещества. За счет ворса средней длины подходит для поверхностей любого типа. Рекомендован для работ с эмалями.

Преимущества

  • Эффективная работа — валик хорошо прокрашивает даже неровные поверхности, не оставляя ворса.
  • Прочность и износостойкость — шубка с добавлением полиамидного волокна надежно зафиксирована на ролике термическим методом.
  • Быстросъемная конструкция — ролик легко снимается для очистки и замены, что экономит время мастера.
  • Равномерное нанесение краски — шубка выполнена без шва, а ее края обработаны, поэтому валик не оставляет следов на окрашиваемой поверхности.
  • Ширина 180 мм — валик позволяет быстро окрашивать большие участки.
  • Высококачественное исполнение — применение новейшей технологии Termofusion Coinjection при производстве валика позволяет увеличить срок его службы и обеспечивает эффективное окрашивание.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


Валик сменный "Эмали" СИБРТЕХ 80172, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиамид, полиакрил - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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