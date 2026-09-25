Валик "Поролон" СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Валик "Поролон" СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом
Валик в сборе Сибртех «Поролон» 80144 с роликом 250 х 48 мм и ручкой диаметром 6 мм, креплением шплинтом, оптимален для обработки поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой. Валик применяется для нанесения водно-дисперсионных красок, клеевых составов на водной основе и грунтовок во время подготовительных или малярных работ. Шубка из поролона обладает хорошими показателями впитываемости.
Преимущества
- Продуманная конструкция — ролик надежно зафиксирован на бюгеле благодаря креплению на шплинте, а шубка не скатывается во время работы.
- Возможность многократного использования — шубку на ролике можно менять.
- Равномерное окрашивание — шубка с бесшовной структурой не оставляет следов на поверхности.
- Ширина 250 мм — валиком удобно окрашивать поверхности большой площади.
Не рекомендуется использование поролоновых валиков с ЛКМ, содержащими в составе едкие химические элементы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Валик в сборе Сибртех «Поролон» 80144 с роликом 250 х 48 мм и ручкой диаметром 6 мм, креплением шплинтом, оптимален для обработки поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой. Валик применяется для нанесения водно-дисперсионных красок, клеевых составов на водной основе и грунтовок во время подготовительных или малярных работ. Шубка из поролона обладает хорошими показателями впитываемости.
Преимущества
- Продуманная конструкция — ролик надежно зафиксирован на бюгеле благодаря креплению на шплинте, а шубка не скатывается во время работы.
- Возможность многократного использования — шубку на ролике можно менять.
- Равномерное окрашивание — шубка с бесшовной структурой не оставляет следов на поверхности.
- Ширина 250 мм — валиком удобно окрашивать поверхности большой площади.
Не рекомендуется использование поролоновых валиков с ЛКМ, содержащими в составе едкие химические элементы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик "Поролон" СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом