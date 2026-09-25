Нож складной DENZEL 79208, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на прямой рук-ке+стекло
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Нож складной DENZEL 79208, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на прямой рук-ке+стекло
Многоцелевой складной нож Denzel 79208 длиной 220 мм, с системой Liner-Lock, накладкой G10 на прямой рукоятке и стеклобоем, находит широкое применение при активном отдыхе на природе, во время рыбалки и охоты. Флиппер помогает быстро раскрывать нож. Также нож оснащен стеклобоем, которым можно разбить стекло в аварийной ситуации.
Преимущества
- Система Liner-Lock — такой тип замка позволяет раскрывать и закрывать нож одной рукой.
- Высокий ресурс и коррозионная стойкость — лезвие ножа выполнено из стали 440C твердостью 56-58 HRC с покрытием TiCN.
- Безопасная эксплуатация — рукоятка с многослойной накладкой G10 из стеклотекстолита предотвращают соскальзывание руки на лезвие.
- Удобная транспортировка — нож оснащен стальной клипсой для фиксации на ремне.
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Многоцелевой складной нож Denzel 79208 длиной 220 мм, с системой Liner-Lock, накладкой G10 на прямой рукоятке и стеклобоем, находит широкое применение при активном отдыхе на природе, во время рыбалки и охоты. Флиппер помогает быстро раскрывать нож. Также нож оснащен стеклобоем, которым можно разбить стекло в аварийной ситуации.
Преимущества
- Система Liner-Lock — такой тип замка позволяет раскрывать и закрывать нож одной рукой.
- Высокий ресурс и коррозионная стойкость — лезвие ножа выполнено из стали 440C твердостью 56-58 HRC с покрытием TiCN.
- Безопасная эксплуатация — рукоятка с многослойной накладкой G10 из стеклотекстолита предотвращают соскальзывание руки на лезвие.
- Удобная транспортировка — нож оснащен стальной клипсой для фиксации на ремне.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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