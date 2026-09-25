Нож складной DENZEL 79207, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на классической рукоятк
Оригинальный товар
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Характеристики
Конструкция
liner-lock
Материал полотна
сталь 440с
Материал рукоятки
G10
Форма лезвия
прямое
Длина, мм
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
В наличии
Код товара: 747103
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Загружаем...
920 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Конструкция
liner-lock
Материал полотна
сталь 440с
Материал рукоятки
G10
Форма лезвия
прямое
Длина, мм
220
Комплектация
Нож - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х11х3
Вес, г.
350
Описание товара Нож складной DENZEL 79207, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на классической рукоятк
Многоцелевой складной нож Denzel 79207 длиной 220 мм, с системой Liner-Lock, накладкой G10 на классической рукоятке, находит широкое применение при активном отдыхе на природе, во время рыбалки и охоты. Флиппер помогает быстро раскрывать нож.
Преимущества
- Система Liner-Lock — такой тип замка позволяет раскрывать и закрывать нож одной рукой.
- Высокий ресурс и коррозионная стойкость — лезвие выполнено из стали 440C твердостью 56-58 HRC с покрытием TiCN.
- Безопасная эксплуатация — двусторонний упор и рукоятка с многослойной накладкой G10 из стеклотекстолита предотвращают соскальзывание руки на лезвие.
- Удобная транспортировка — нож оснащен стальной клипсой для фиксации на ремне.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
DENZEL
Конструкция
liner-lock
Материал полотна
сталь 440с
Материал рукоятки
G10
Форма лезвия
прямое
Длина, мм
220
Комплектация
Нож - 1 шт
Страна производитель
Китай
Многоцелевой складной нож Denzel 79207 длиной 220 мм, с системой Liner-Lock, накладкой G10 на классической рукоятке, находит широкое применение при активном отдыхе на природе, во время рыбалки и охоты. Флиппер помогает быстро раскрывать нож.
Преимущества
- Система Liner-Lock — такой тип замка позволяет раскрывать и закрывать нож одной рукой.
- Высокий ресурс и коррозионная стойкость — лезвие выполнено из стали 440C твердостью 56-58 HRC с покрытием TiCN.
- Безопасная эксплуатация — двусторонний упор и рукоятка с многослойной накладкой G10 из стеклотекстолита предотвращают соскальзывание руки на лезвие.
- Удобная транспортировка — нож оснащен стальной клипсой для фиксации на ремне.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Нож складной DENZEL 79207, многоцелевой, системы Liner-Lock, с накладкой G10 на классической рукоятк - стоимость товара 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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