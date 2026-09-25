Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка
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Характеристики
Описание товара Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка
Садовый складной нож Palisad 79003 длиной 173 мм, с прямым лезвием и деревянной рукояткой, предназначен для удаления сучьев, нарезки черенков, срезания шипов, зачистки срезов и т.д. Складной нож удобен и безопасен в хранении и транспортировке. Инструмент будет полезен владельцам дачных участков. Во избежание преждевременного износа лезвия рекомендуется протирать его салфеткой и смазывать маслом после каждого применения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — лезвие изготовлено из нержавеющей стали, закаленной до твердости 48-50 HRC.
- Высокий ресурс — остро заточенная кромка долго сохраняет режущие свойства.
- Устойчивость к разрушению — рукоятка пропитана маслом для защиты от воздействия влаги и УФ-лучей.
- Эргономичность — благодаря выемке на лезвии нож легко открывается.
- Комфортная работа — рукоятка из древесины ротанговой пальмы приятна на ощупь.
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Садовый складной нож Palisad 79003 длиной 173 мм, с прямым лезвием и деревянной рукояткой, предназначен для удаления сучьев, нарезки черенков, срезания шипов, зачистки срезов и т.д. Складной нож удобен и безопасен в хранении и транспортировке. Инструмент будет полезен владельцам дачных участков. Во избежание преждевременного износа лезвия рекомендуется протирать его салфеткой и смазывать маслом после каждого применения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — лезвие изготовлено из нержавеющей стали, закаленной до твердости 48-50 HRC.
- Высокий ресурс — остро заточенная кромка долго сохраняет режущие свойства.
- Устойчивость к разрушению — рукоятка пропитана маслом для защиты от воздействия влаги и УФ-лучей.
- Эргономичность — благодаря выемке на лезвии нож легко открывается.
- Комфортная работа — рукоятка из древесины ротанговой пальмы приятна на ощупь.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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