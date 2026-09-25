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Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка купить с доставкой в Москве
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Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка

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Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 1
Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 2
Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 3
Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 4
Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 5
Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 6
Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 7
Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 8
Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 9
Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ножа
складной нож
Тип режущей кромки
прямой
Материал рукояти
деревянная
Общая длина, мм
173
Длина лезвия, мм
90
Толщина обуха клинка (мм)
2.1
  • Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 1
  • Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 2
  • Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 3
  • Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 4
  • Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 5
  • Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 6
  • Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 7
  • Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 8
  • Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 9
  • Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747098
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип ножа
складной нож
Комплектация
Нож - 1 штУпаковка - 1 шт
Тип режущей кромки
прямой
Материал рукояти
деревянная
Общая длина, мм
173
Длина лезвия, мм
90
Толщина обуха клинка (мм)
2.1
Длина в сложенном виде, мм
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка

Садовый складной нож Palisad 79003 длиной 173 мм, с прямым лезвием и деревянной рукояткой, предназначен для удаления сучьев, нарезки черенков, срезания шипов, зачистки срезов и т.д. Складной нож удобен и безопасен в хранении и транспортировке. Инструмент будет полезен владельцам дачных участков. Во избежание преждевременного износа лезвия рекомендуется протирать его салфеткой и смазывать маслом после каждого применения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — лезвие изготовлено из нержавеющей стали, закаленной до твердости 48-50 HRC.
  • Высокий ресурс — остро заточенная кромка долго сохраняет режущие свойства.
  • Устойчивость к разрушению — рукоятка пропитана маслом для защиты от воздействия влаги и УФ-лучей.
  • Эргономичность — благодаря выемке на лезвии нож легко открывается.
  • Комфортная работа — рукоятка из древесины ротанговой пальмы приятна на ощупь.

Отзывы о товаре Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип ножа
складной нож
Комплектация
Нож - 1 штУпаковка - 1 шт
Тип режущей кромки
прямой
Материал рукояти
деревянная
Общая длина, мм
173
Длина лезвия, мм
90
Толщина обуха клинка (мм)
2.1
Длина в сложенном виде, мм
100
Страна производитель
Китай
Описание

Садовый складной нож Palisad 79003 длиной 173 мм, с прямым лезвием и деревянной рукояткой, предназначен для удаления сучьев, нарезки черенков, срезания шипов, зачистки срезов и т.д. Складной нож удобен и безопасен в хранении и транспортировке. Инструмент будет полезен владельцам дачных участков. Во избежание преждевременного износа лезвия рекомендуется протирать его салфеткой и смазывать маслом после каждого применения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — лезвие изготовлено из нержавеющей стали, закаленной до твердости 48-50 HRC.
  • Высокий ресурс — остро заточенная кромка долго сохраняет режущие свойства.
  • Устойчивость к разрушению — рукоятка пропитана маслом для защиты от воздействия влаги и УФ-лучей.
  • Эргономичность — благодаря выемке на лезвии нож легко открывается.
  • Комфортная работа — рукоятка из древесины ротанговой пальмы приятна на ощупь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож садовый складной PALISAD 790038, прямое лезвие, 173 мм, деревянная рукоятка - стоимость товара 370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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