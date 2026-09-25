Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор полотен для электролобзика по дереву GROSS 78291, 6шт., DIY, пластиковый кейс
Набор полотен для электролобзика Gross DIY 78291, 6 шт., в пластиковом кейсе, — это универсальное решение для работы с деревянными изделиями и заготовками. Позволяет осуществить чистый и быстрый прямолинейный рез. Благодаря высокому качеству полотна выдерживают интенсивные нагрузки и подходят для профессионального применения.
Преимущества
- Все полотна в наборе выполнены из немецкой хромованадиевой стали, это придает им высокую твердость и износостойкость.
- Боковая поверхность полотен отшлифована под конус, посредством чего достигается ровная кромка в месте распила.
- Полотна изготовлены с применением уникальной техники лазерного раскроя, прошли автоматизированную заточку и шлифовку, что гарантирует их высокое качество.
- Пластиковый кейс позволяет с удобством хранить и транспортировать набор.
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Набор полотен для электролобзика Gross DIY 78291, 6 шт., в пластиковом кейсе, — это универсальное решение для работы с деревянными изделиями и заготовками. Позволяет осуществить чистый и быстрый прямолинейный рез. Благодаря высокому качеству полотна выдерживают интенсивные нагрузки и подходят для профессионального применения.
Преимущества
- Все полотна в наборе выполнены из немецкой хромованадиевой стали, это придает им высокую твердость и износостойкость.
- Боковая поверхность полотен отшлифована под конус, посредством чего достигается ровная кромка в месте распила.
- Полотна изготовлены с применением уникальной техники лазерного раскроя, прошли автоматизированную заточку и шлифовку, что гарантирует их высокое качество.
- Пластиковый кейс позволяет с удобством хранить и транспортировать набор.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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