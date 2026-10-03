Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF )
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика Проф. лин GROSS 78285, 2 шт.( 3156F - T345XF )
Полотна для электролобзика Gross Profi 78285, 2 шт. (3156F - T345XF), рассчитаны на пильные работы по металлу и древесине. Также они подходят для резки композитных изделий, содержащих мелкие металлические предметы: гвозди, проволоку и т.д. Полотна высокого качества относятся к профессиональному классу инструмента. За счет длины 132 мм и толщины 1,27 мм они могут распиливать заготовки толщиной до 95 мм.
Преимущества
- Биметаллические полотна обладают высокой режущей способностью и твердостью, легко выдерживают интенсивное использование.
- Шаг зубьев 2-4 мм обеспечивает точность проводимых работ, зубья не тупятся и не ломаются при попадании посторонних предметов.
- Полотна оставляют аккуратную кромку на месте распила, поэтому подходят для пиления заготовок с лицевой стороны.
- Блистерная упаковка обеспечивает безопасное и удобное хранение полотен.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна для электролобзика Gross Profi 78285, 2 шт. (3156F - T345XF), рассчитаны на пильные работы по металлу и древесине. Также они подходят для резки композитных изделий, содержащих мелкие металлические предметы: гвозди, проволоку и т.д. Полотна высокого качества относятся к профессиональному классу инструмента. За счет длины 132 мм и толщины 1,27 мм они могут распиливать заготовки толщиной до 95 мм.
Преимущества
- Биметаллические полотна обладают высокой режущей способностью и твердостью, легко выдерживают интенсивное использование.
- Шаг зубьев 2-4 мм обеспечивает точность проводимых работ, зубья не тупятся и не ломаются при попадании посторонних предметов.
- Полотна оставляют аккуратную кромку на месте распила, поэтому подходят для пиления заготовок с лицевой стороны.
- Блистерная упаковка обеспечивает безопасное и удобное хранение полотен.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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