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Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) купить с доставкой в Москве
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Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 )

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Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 6
Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
80
Ширина, мм
8
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 6
  • Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747039
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Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
80
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 )

Полотна по дереву Gross 78276, 2 шт. (3141), являются сменными режущими элементами для большинства современных моделей электролобзиков. Осуществляют прямой рез деревянных заготовок и изделий толщиной 2-20 мм. Высококачественные полотна пригодятся профессиональным мастерам в ходе проведения ремонтных и строительных работ.

Преимущества

  • Полотна произведены в Германии из высококачественной хромованадиевой стали, обладают твердостью и износостойкостью.
  • Точность и аккуратность распиловки обеспечивают зубья с шагом 1,9 мм.
  • Лазерная раскройка профиля полотен, автоматизированная заточка и шлифовка гарантируют высокое качество реза.
  • Удобство транспортировки и безопасность хранения обеспечивает жесткий блистер, в котором поставляются полотна.



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Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву GROSS 78276, 2 шт. ( 3141 )




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Длина, мм
80
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Описание

Полотна по дереву Gross 78276, 2 шт. (3141), являются сменными режущими элементами для большинства современных моделей электролобзиков. Осуществляют прямой рез деревянных заготовок и изделий толщиной 2-20 мм. Высококачественные полотна пригодятся профессиональным мастерам в ходе проведения ремонтных и строительных работ.

Преимущества

  • Полотна произведены в Германии из высококачественной хромованадиевой стали, обладают твердостью и износостойкостью.
  • Точность и аккуратность распиловки обеспечивают зубья с шагом 1,9 мм.
  • Лазерная раскройка профиля полотен, автоматизированная заточка и шлифовка гарантируют высокое качество реза.
  • Удобство транспортировки и безопасность хранения обеспечивает жесткий блистер, в котором поставляются полотна.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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