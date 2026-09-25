Top.Mail.Ru
Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 1
Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 2
Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 3
Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 4
Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 5
Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 6
Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 7
Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 8
Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 9
Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
  • Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 1
  • Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 2
  • Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 3
  • Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 4
  • Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 5
  • Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 6
  • Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 7
  • Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 8
  • Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 9
  • Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747037
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт.
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
5

Описание товара Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт.

Универсальный набор полотен Gross 78256, 2 шт. в упаковке, предназначен для установки на электролобзики. Позволяет производить распил металлов толщиной 3-6 мм, а также древесины толщиной 4-60 мм. Благодаря отшлифованной под конус боковой поверхности полотна оставляют аккуратную кромку в месте распила.

Преимущества

  • Долговечность — полотна изготовлены из хромованадиевой стали улучшенного качества.
  • Высокая точность выполняемых работ — полотна выполнены с лазерной раскройкой профиля, заточены и отшлифованы на автоматизированных станках, что обеспечивает максимально чистый рез.
  • Безопасное и удобное хранение — набор поставляется в жесткой термоформованной пленочной коробке.
  • Подтвержденное качество — изделия произведены в Германии, прошли контроль физических параметров и точности исполнения автономными электронными модулями.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт.




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для электролобзика - 2 шт
Страна производитель
Германия
Описание

Универсальный набор полотен Gross 78256, 2 шт. в упаковке, предназначен для установки на электролобзики. Позволяет производить распил металлов толщиной 3-6 мм, а также древесины толщиной 4-60 мм. Благодаря отшлифованной под конус боковой поверхности полотна оставляют аккуратную кромку в месте распила.

Преимущества

  • Долговечность — полотна изготовлены из хромованадиевой стали улучшенного качества.
  • Высокая точность выполняемых работ — полотна выполнены с лазерной раскройкой профиля, заточены и отшлифованы на автоматизированных станках, что обеспечивает максимально чистый рез.
  • Безопасное и удобное хранение — набор поставляется в жесткой термоформованной пленочной коробке.
  • Подтвержденное качество — изделия произведены в Германии, прошли контроль физических параметров и точности исполнения автономными электронными модулями.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор полотен для электролобзика универсальный GROSS 78256, 2шт. - купить по цене 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...