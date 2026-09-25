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Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. купить с доставкой в Москве
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Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт.

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Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 1
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 2
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 3
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 4
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 5
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 6
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 7
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Комплектация
Полотно для электролобзика - 5 шт
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 1
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 2
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 3
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 4
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 5
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 6
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 7
  • Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747036
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт.
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Полотно для электролобзика - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х1
Вес, г.
40

Описание товара Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт.

Универсальный набор полотен для электролобзика Matrix 78251 из 5 шт. используется для распиливания металла, фанеры, древесины, пластика и эпоксидных материалов. Позволяет выполнять как грубую, так и точную распиловку. Пилки с Т-образным хвостовиком подходят к большинству современных электролобзиков. Набор будет полезен как профессионалу, так и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Высокий ресурс — полотна по металлу из быстрорежущей стали сохраняют остроту даже при интенсивном использовании.
  • Надежность и долговечность — пилки по дереву из высокоуглеродистой стали устойчивы к трению и динамическим нагрузкам.
  • Точный и аккуратный фигурный рез — в комплект поставки входит пилка для криволинейного распила.
  • Гарантированное качество — все предметы произведены на специализированном оборудовании под строгим технологическим контролем.



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Отзывы о товаре Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт.




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Полотно для электролобзика - 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальный набор полотен для электролобзика Matrix 78251 из 5 шт. используется для распиливания металла, фанеры, древесины, пластика и эпоксидных материалов. Позволяет выполнять как грубую, так и точную распиловку. Пилки с Т-образным хвостовиком подходят к большинству современных электролобзиков. Набор будет полезен как профессионалу, так и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Высокий ресурс — полотна по металлу из быстрорежущей стали сохраняют остроту даже при интенсивном использовании.
  • Надежность и долговечность — пилки по дереву из высокоуглеродистой стали устойчивы к трению и динамическим нагрузкам.
  • Точный и аккуратный фигурный рез — в комплект поставки входит пилка для криволинейного распила.
  • Гарантированное качество — все предметы произведены на специализированном оборудовании под строгим технологическим контролем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78251, 5шт. - данный товар вы можете купить по цене 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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