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Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 купить с доставкой в Москве
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Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007

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Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 1
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 2
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 3
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 4
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 5
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 6
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 7
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 8
Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Комплектация
Полотно для электролобзика - 10 шт
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 1
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 2
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 3
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 4
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 5
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 6
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 7
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 8
  • Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747034
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Полотно для электролобзика - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007

Набор полотен для электролобзика Matrix T-SET1007 78249 состоит из 10 шт. и предназначен для работ по дереву. В него входят пилки как для грубого быстрого распила, так и для точного чистого реза. Пилки совместимы с электролобзиками, рассчитанными на оснастку с Т-образным хвостовиком. Набор позволяет решать широкий спектр профессиональных и бытовых задач.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотна изготовлены из высококачественной японской стали SK-5, зубья твердостью 48-52 HRС долго сохраняют режущую способность.
  • Эффективное решение широкого спектра задач — в комплект поставки входит пилка с обратным зубом для чистого распила ДСП или ламината с лицевой стороны, а также полотна для фигурного реза, выполняющие точные криволинейные пропилы.
  • Гарантированная надежность — все элементы набора изготовлены с применением современных технологий и прошли строгий контроль качества.



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Отзывы о товаре Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Полотно для электролобзика - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор полотен для электролобзика Matrix T-SET1007 78249 состоит из 10 шт. и предназначен для работ по дереву. В него входят пилки как для грубого быстрого распила, так и для точного чистого реза. Пилки совместимы с электролобзиками, рассчитанными на оснастку с Т-образным хвостовиком. Набор позволяет решать широкий спектр профессиональных и бытовых задач.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотна изготовлены из высококачественной японской стали SK-5, зубья твердостью 48-52 HRС долго сохраняют режущую способность.
  • Эффективное решение широкого спектра задач — в комплект поставки входит пилка с обратным зубом для чистого распила ДСП или ламината с лицевой стороны, а также полотна для фигурного реза, выполняющие точные криволинейные пропилы.
  • Гарантированная надежность — все элементы набора изготовлены с применением современных технологий и прошли строгий контроль качества.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор полотен для электролобзика по дереву Matrix 78249, 10 шт, T-SET1007 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 530 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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