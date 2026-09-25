Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78247, 10 шт, T-SET1003
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Характеристики
Описание товара Набор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78247, 10 шт, T-SET1003
Универсальный набор полотен для электролобзика Matrix T-SET1003 78247 состоит из 10 шт. и предназначен для распиловки дерева, металла, в том числе цветного, а также алюминия, фанеры, ДСП. Пилки с Т-образным хвостовиком совместимы с большинством современных электролобзиков. Набор пригодится во время проведения ремонта и отделочных работ, будет полезен для занятий творчеством, а также в быту.
Преимущества
- Высокий ресурс — пилки по металлу из быстрорежущей стали P6M5 твердостью 60-64 HRC характеризуются прочностью и устойчивостью к нагреванию, полотна по дереву из высокоуглеродистой стали У8 твердостью 48-52 HRC выдерживают значительные нагрузки.
- Эффективное решение широкого спектра задач — в комплект поставки входит пилки с обратным зубом для чистого распила ДСП или ламината с лицевой стороны, а также полотна для фигурного реза, выполняющие точные криволинейные пропилы.
- Гарантированно высокое качество — все пилки изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с применением современных технологий.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Универсальный набор полотен для электролобзика Matrix T-SET1003 78247 состоит из 10 шт. и предназначен для распиловки дерева, металла, в том числе цветного, а также алюминия, фанеры, ДСП. Пилки с Т-образным хвостовиком совместимы с большинством современных электролобзиков. Набор пригодится во время проведения ремонта и отделочных работ, будет полезен для занятий творчеством, а также в быту.
Преимущества
- Высокий ресурс — пилки по металлу из быстрорежущей стали P6M5 твердостью 60-64 HRC характеризуются прочностью и устойчивостью к нагреванию, полотна по дереву из высокоуглеродистой стали У8 твердостью 48-52 HRC выдерживают значительные нагрузки.
- Эффективное решение широкого спектра задач — в комплект поставки входит пилки с обратным зубом для чистого распила ДСП или ламината с лицевой стороны, а также полотна для фигурного реза, выполняющие точные криволинейные пропилы.
- Гарантированно высокое качество — все пилки изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с применением современных технологий.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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